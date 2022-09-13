Россиянам начали дарить сумку картошки за покупку обуви в популярном магазине

Клиентам российского магазина Rendez-Vous начали дарить сумку картошки за покупку обуви

Покупательницы популярного магазина обуви Rendez-Vous смутились подарком, которые продавцы начали дарить клиентам за покупку продукции бренда. На публикации клиенток в соцсетях обратили внимание в Medialeaks.

Россиянка Алена Хомченко разместила фотографию, на которой запечатлена прозрачная сумка с килограммом картошки внутри. По словам женщины, данный презент получила ее свекровь, когда приобрела обувь в бутике, расположенном в центре Москвы. «Свежо, неизбито, актуально. В трендах современности. Не могу не ржать с этого», — написала автор поста.

Другая покупательница Ксения Кулакова, напротив, порадовалась подарку и отметила, что картошка, выращенная в Краснодаре, оказалась вкусной. «Очень приятно и радостно, что магазин за заказ подарил мне сумку вкусной картошки», — уточнила она. С мнением женщины согласилась и юзерша Елизавета Ант, посчитав подобный маркетинговый ход гениальным.

Однако некоторые пользователи сети все же озадачились презентом Rendez-Vous, о чем принялись писать в комментариях под постом Ант. «Да, но какая связь с брендом? Так вот сразу не получается восхититься гению маркетинга», «Прикольно, но в чем их идея?», «Похоже, скорее, на стеб или откровенное издевательство», «А что гениального? По мне, так это просто намек, что у нас в стране так [плохо], что мы уже килограмму картошки рады», — высказывались они.

В октябре 2020 года невеста составила список роскошных подарков и решила не звать бедных гостей. Девушка из США разместила в соцсети запись и рассказала, что разослала список желаемых подарков всем подтвержденным гостям торжества. Когда сестра виновницы торжества сообщила, что не сможет позволить себе купить что-то из списка, невеста задумалась о том, чтобы не звать гостей с такой же проблемой.