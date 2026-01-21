Появились подробности скандальной поездки российских звезд в Куршевель

Тур с российскими звездами в Куршевель обошелся Rendezvous в 30 млн рублей

Журналисты раскрыли подробности скандальной поездки российских звезд в Куршевель, которую устроила известная сеть магазинов Rendez-Vous Russia. Сообщение появилось в Telegram-канале Baza.

По данным журналистов, празднование 25-летнего юбилея сети, который длился четыре дня, обошлось не менее чем в 30 миллионов рублей. На фоне промотура компания снизила зарплаты сотрудникам и урезала расходы.

14 приглашенных гостей, в числе которых оказались модель Елена Перминова, журналистка Ксения Собчак, блогерша Оксана Самойлова, актриса Елизавета Базыкина, стилист Александр Рогов и бизнесвумен Ксения Шипилова, были доставлены на французские Альпы частным джетом. При этом вместе с ними находились около 10 сотрудников компании.

Гостей разместили в люксовом горном отеле Le Strato, где стоимость номера на четыре дня начинается от 8,6 тысячи евро (около 786 тысячи рублей). Звездам подавали элитный алкоголь, а в качестве блюд — устрицы, прошутто и хамон. По подсчетам Telegram-канала, стоимость только одного из ужинов составила более одного миллиона рублей, во время которого эксклюзивно выступала французская певица Патрисия Каас.

В тур также вошло катание на горных лыжах и сноубордах стоимостью около 1,5 миллиона рублей. Они сопровождались перелетами на частных вертолетах и фотосъемкой от модного фотографа Дениса Шумова.

Ранее сообщалось, что сеть магазинов Rendezvous Russia разгневала покупателей пресс-туром звезд в Куршевель. Так, россияне возмутились выбором локации для празднования юбилея. По их мнению, целевая аудитория бренда не может себе позволить подобные поездки.