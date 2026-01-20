Реклама

17:54, 20 января 2026

Устроившую российским звездам тур в Куршевель сеть обвинили в снижении зарплат сотрудникам

Организовавший звездам тур в Куршевель Rendezvous обвинили в снижении зарплат
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Известную сеть магазинов Rendezvous Russia, которая устроила промо-тур российским звездам в Куршевель, обвинили в снижении зарплат сотрудникам. Информацией с «Героиней Татлера» поделились анонимные источники.

По словам инсайдеров, в конце прошлого года бренд едва ли не в половину снизил базовую часть зарплаты работников. Представители марки никак не комментировали слухи.

Ранее Rendezvous Russia раскритиковали в сети за организацию пресс-тура в Куршевель. В нем участвовали модель Елена Перминова, журналистка Ксения Собчак, блогерша Оксана Самойлова, актриса Елизавета Базыкина, стилист Александр Рогов, бизнесвумен Ксения Шипилова и другие амбассадоры.

