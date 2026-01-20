Реклама

Ценности
13:37, 20 января 2026

Известная российская сеть магазинов вывезла звезд в Куршевель и разгневала россиян

Сеть магазинов Rendezvous вывезла звезд в Куршевель и разгневала россиян
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Известная российская сеть магазинов Rendezvous Russia разгневала покупателей пресс-туром звезд в Куршевель. Возмущенные комментарии появились в официальном аккаунте марки в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Среди знаменитостей, которые отправились на французский курорт, оказались модель Елена Перминова, журналистка Ксения Собчак, блогерша Оксана Самойлова, актриса Елизавета Базыкина, стилист Александр Рогов, бизнесвумен Ксения Шипилова и другие амбассадоры. Отмечается, что бренд вывез звезд в Куршевель в честь своего 25-летия со дня основания.

В комментариях россияне возмутились выбором локации для празднования юбилея. По их мнению, целевая аудитория бренда не может себе позволить подобные поездки. Некоторые также остались недовольны выбранными инфлюэнсерами, которые, по их мнению, и вовсе не носят продукцию из бутиков Rendezvous.

«Странно, что приглашают не ролевых персонажей для бренда, а топовых звезд, которые в жизни не будут носить ничего из Rendezvous», «Интересно, куда Rendezvous отвез своих реальных друзей бренда, за счет которых они живут?», «А чего не Роза Хутор», «Они правда Rendezvous не носят, а везут их. Таков закон жизни», «Вы устраиваете пир в недружественной нам стране, продолжая зарабатывать в России», — отмечали они.

В ответ на критику представители бренда подчеркнули, что поездка была организована командой бутика, расположенного в Куршевеле, в честь его 16-летия. «Это локальный формат конкретного магазина в Куршевеле, впереди будет много проектов в России», — говорится в заявлении.

В октябре 2024 года покупатели возмутились ценами на одежду одного российского бренда.

