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13:16, 3 октября 2024Ценности

Покупатели возмутились ценами на одежду одного российского бренда

Покупатели возмутились ценой пальто российского бренда 12 STOREEZ

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Покупатели возмутились стоимостью одежды из ассортимента одного российского бренда. Соответствующее видео опубликовано в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогерша Сандра опубликовала видео из магазина 12 STOREEZ, в котором показала цены на некоторые товары марки. Больше всего клиентку заинтересовало пальто за 260 тысяч рублей, а также джинсы за 90 тысяч рублей. «Мальдивы или пальто из 12 STOREEZ?» — иронично подписала публикацию инфлюэнсер.

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В итоге видео девушки стало вирусным, набрав 1,5 миллиона просмотров, и вызвало шквал негодования у зрителей. «В какой момент они возомнили себя Chanel», «Я не понимаю, у них правда кто-то покупает вещи? На кого рассчитаны такие ценники?», «Они рехнулись в край. Качество не соответствует ценам», — высказывались комментаторы.

Ранее в октябре ностальгический брелок популярного бренда за 45 тысяч рублей разгневал 30-летних.

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      Карина Черных
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