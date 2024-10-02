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13:47, 2 октября 2024Ценности

Ностальгический брелок популярного бренда за 45 тысяч рублей разгневал 30-летних

Фото: Miu Miu

Люксовый бренд Miu Miu представил брелок за десятки тысяч рублей, который вызвал гнев у миллениалов. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

Речь идет об аксессуаре для сумки из канители стоимостью 480 долларов (45 тысяч рублей). Известно, что в 2000-х годах они пользовались популярностью, однако тогда их делали своими руками. «Miu Miu, продавать дешевый брелок за такую сумму — неадекватно», «Это сумасшествие», «30-летние, надеюсь вы возмущены, как и я», «Ностальгия ностальгией, но такие деньги?» — высказывались разгневанные покупатели.

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Несмотря на возмущение аудитории, на данный момент аксессуар распродан на официальном сайте популярной марки.

В апреле известный бренд Jordan Luca представил джинсы с мокрым пятном за 55 тысяч рублей.

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      Карина Черных
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