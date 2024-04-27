Известный бренд представил джинсы с мокрым пятном за 55 тысяч рублей

Известный бренд Jordan Luca представил джинсы с мокрым пятном за 55 тысяч рублей

Известный британский бренд Jordan Luca представил необычные джинсы. Соответствующий товар появился на сайте модной марки.

На размещенном фото запечатлен манекенщик, позирующий в черном бомбере и брюках из денима, оформленных принтом в виде мокрого пятна между ног. Стоимость данной новинки составляет 476 фунтов стерлингов (около 55 тысяч рублей).

Согласно описанию на сайте, джинсы произведены в Италии и изготовлены из хлопка. При этом они имеют высокую посадку и зауженные штанины.

Ранее сообщалось, что живущий в Великобритании украинский дизайнер Наташа Зинько выпустила в продажу сшитый из нижнего белья наряд за десятки тысяч рублей. Уточняется, что облегающая юбка длиной ниже колена выполнена из белых трусов с завышенной талией, которые оформлены серо-голубой резинкой с названием марки.