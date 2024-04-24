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13:43, 24 апреля 2024Ценности

Украинский дизайнер выпустила сшитую из трусов юбку за 61 тысячу рублей

Украинский дизайнер Наташа Зинько выпустила в Британии сшитую из трусов юбку

Фото: Natasha Zinko

Живущий в Великобритании украинский дизайнер Наташа Зинько выпустила в продажу сшитый из нижнего белья наряд за десятки тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ее одноименного бренда Natasha Zinko.

Речь идет об облегающей юбке длиной ниже колена, изготовленной из белых трусов с завышенной талией, которые оформлены серо-голубой резинкой с названием марки. Отмечается, что изделие выполнено из хлопка и спандекса и представлено в размерах от XS до XL.

Известно, что цена данного предмета гардероба составляет 527 фунтов стерлингов (примерно 61 тысячу рублей).

В феврале сообщалось, что французский бренд Balenciaga выпустил сумку в виде пачки чипсов за 161 тысячу рублей.

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      Карина Черных
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