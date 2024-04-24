Украинский дизайнер выпустила сшитую из трусов юбку за 61 тысячу рублей

Украинский дизайнер Наташа Зинько выпустила в Британии сшитую из трусов юбку

Живущий в Великобритании украинский дизайнер Наташа Зинько выпустила в продажу сшитый из нижнего белья наряд за десятки тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ее одноименного бренда Natasha Zinko.

Речь идет об облегающей юбке длиной ниже колена, изготовленной из белых трусов с завышенной талией, которые оформлены серо-голубой резинкой с названием марки. Отмечается, что изделие выполнено из хлопка и спандекса и представлено в размерах от XS до XL.

Известно, что цена данного предмета гардероба составляет 527 фунтов стерлингов (примерно 61 тысячу рублей).

В феврале сообщалось, что французский бренд Balenciaga выпустил сумку в виде пачки чипсов за 161 тысячу рублей.