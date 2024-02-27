Balenciaga выпустил сумку в виде пачки чипсов за 161 тысячу рублей

Французский бренд Balenciaga выпустил сумку в виде пачки чипсов. Соответствующий товар появился на официальном сайте модного дома.

Речь идет об аксессуаре, выполненном из телячьей кожи и оформленном фурнитурой из состаренного серебра. Согласно описанию, изделие имеет одно отделение и представлено в трех вариантах. Так, на голубой сумке присутствует изображение уксуса с солью, а на желтой — сыра с луком. На красной модели, в свою очередь, нанесен рисунок острого перца.

Стоимость данного предмета гардероба составляет 1750 долларов (161 тысячу рублей).

Ранее российский стилист и телеведущий Александр Рогов показал новую сумку люксового бренда Balenciaga за 272 тысячи рублей и развеселил пользователей сети. Речь шла о кожаной сумке, которая была выполнена в виде сапог-казаков на небольшом каблуке.