В сети высмеяли сумку-сапоги Balenciaga за 272 тысячи рублей

Российский стилист и телеведущий Александр Рогов показал новую сумку люксового бренда Balenciaga и развеселил пользователей сети. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале, насчитывающем 150 тысяч подписчиков.

Речь идет о кожаной сумке, которая выполнена в виде сапог-казаков на небольшом каблуке. Известно, что стоимость упомянутого изделия составляет 3000 долларов (272 тысячи рублей). «Берем сумку?» — поинтересовался автор публикации у поклонников.

Комментаторы, в свою очередь, высмеяли дизайн данной сумки под размещенным кадром. «На рыбалку — идеально», «В гардероб можно сдать и без пакета», «Какой кошмар», «Кто это покупает?», «Два в одном — это экономия», — высказывались они.

В декабре 2023 года огромные кроссовки из новой коллекции Balenciaga подняли на смех в сети. На показе в Лос-Анджелесе манекенщики дефилировали в том числе в огромных кроссовках 10XL модного дома.