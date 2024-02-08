Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:16, 8 февраля 2024Ценности

В сети высмеяли сумку-сапоги Balenciaga за 272 тысячи рублей

Фото: Balenciaga

Российский стилист и телеведущий Александр Рогов показал новую сумку люксового бренда Balenciaga и развеселил пользователей сети. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале, насчитывающем 150 тысяч подписчиков.

Речь идет о кожаной сумке, которая выполнена в виде сапог-казаков на небольшом каблуке. Известно, что стоимость упомянутого изделия составляет 3000 долларов (272 тысячи рублей). «Берем сумку?» — поинтересовался автор публикации у поклонников.

Материалы по теме:
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress. Как магазины наживаются на россиянах?
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress.Как магазины наживаются на россиянах?
27 января 2023

Комментаторы, в свою очередь, высмеяли дизайн данной сумки под размещенным кадром. «На рыбалку — идеально», «В гардероб можно сдать и без пакета», «Какой кошмар», «Кто это покупает?», «Два в одном — это экономия», — высказывались они.

В декабре 2023 года огромные кроссовки из новой коллекции Balenciaga подняли на смех в сети. На показе в Лос-Анджелесе манекенщики дефилировали в том числе в огромных кроссовках 10XL модного дома.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили установить единый возраст, до которого можно служить во время мобилизации. Кого это коснется?

      В соцсетях России заметили необычное явление

      Москвичи бросились переписывать цены на квартиры

      Представители президента Аргентины захотели сотрудничать с Россией

      При атаке дрона-камикадзе на автобус в Белгородской области пострадал человек

      Названо преимущество китайских автомобилей перед конкурентами

      Экс-священнику отменили наказание по делу о дискредитации ВС России

      ВСУ запустили в Запорожье два производства по выпуску дронов

      В Wildberries решили уволить участников массовой драки на складе под Москвой

      Российские военные сбили одного из лучших пилотов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше