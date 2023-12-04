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12:46, 4 декабря 2023Ценности

Огромные кроссовки из новой коллекции Balenciaga подняли на смех в сети

Фото: Taylor Hill / Getty Images

Французский бренд Balenciaga представил новую коллекцию одежды и обуви, и его подняли на смех в сети. Соответствующая публикация и комментарии появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

На показе в Лос-Анджелесе манекенщики в том числе дефилировали в огромных кроссовках 10XL модного дома. Изделия отличались широкой подошвой, которая контрастировала с размером человеческих ног.

Фото: Taylor Hill / Getty Images

Юзеры высказались о данной продукции бренда под постом. «Когда нужно помочь маме занести продукты, и ты надеваешь первую попавшуюся обувь», «Когда пропустил "день ног"», «Туфли Микки Мауса», «Когда двухлетка надевает ботинки отца», «Эта обувь должна быть незаконна», «Лягушачья мода», — заявили они.

В ноябре Balenciaga представил новую юбку в виде полотенца и также подвергся критике в сети. Речь идет о юбке, которая имитирует обернутое вокруг бедер махровое полотенце бежевого цвета, стоимостью 925 долларов.

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      Карина Черных
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