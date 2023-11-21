Юбка Balenciaga в виде полотенца за 81 тысячу рублей стала мемом в сети

Французский бренд Balenciaga представил новую юбку в виде полотенца и подвергся критике в сети. Соответствующий материал публикует New York Post.

Речь идет о юбке, которая имитирует обернутое вокруг бедер махровое полотенце бежевого цвета. Стоимость данного предмета гардероба из новой коллекции марки составляет 925 долларов (81 тысяча рублей). Отмечается, что упомянутая вещь представлена в ассортименте модного дома в одном цвете и едином размере.

Пользователей сети рассмешил нелепый дизайн юбки, из-за чего она быстро стала мемом в TikTok. В частности, юзеры принялись сниматься с обычном полотенцем на бедрах, таким образом высмеивая дизайнеров Balenciaga. «Просто зачем Balenciaga? #Идиотская мода», — написал, к примеру, блогер с никнеймом willykayson. «Зачем тратить такие деньги, если можно просто сделать такую юбку из полотенца?» — согласился другой инфлюэнсер с никнеймом ebbonni.

В марте Balenciaga также начал продавать шарф в виде провода за десятки тысяч рублей. Изделие имеет спиральную форму и представлено в двух вариантах: в неоновых розовом и желтом цветах.