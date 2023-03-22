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13:38, 22 марта 2023Ценности

Balenciaga начал продавать шарф в виде провода за 142 тысячи рублей

Бренд Balenciaga начал продавать флисовый шарф в виде провода за 142 тысячи рублей

Фото: Balenciaga

Французский модный дом Balenciaga начал продавать шарф в виде провода за десятки тысяч рублей. Соответствующий товар появился на официальном сайте бренда.

Согласно описанию, данный предмет гардероба под названием Wire Scarf изготовлен из флиса и входит в летнюю коллекцию марки. Изделие имеет спиральную форму и представлено в двух вариантах: в неоновых розовом и желтом оттенках. При этом видно, что оно неплотно прилегает к шее модели на фотографии из каталога и не прикрывает ее полностью.

Известно, что цена указанной синтетической вещи составляет 1700 евро (примерно 142 тысячи рублей)

Ранее в марте Balenciaga выставил на продажу дырявые костюмы, состоящие их черных оверсайз-куртки и мешковатых штанов, сшитых из джинсовой ткани. Стоимость данного комплекта одежды составляет 5000 долларов (около 380 тысяч рублей).

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Алина Гостева
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