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16:43, 17 марта 2023Ценности

Balenciaga начал продавать дырявые костюмы за 380 тысяч рублей

Бренд Balenciaga выставил на продажу дырявые куртки и штаны за 380 тысяч рублей

Фото: Balenciaga

Французский модный дом Balenciaga выставил на продажу дырявые костюмы за сотни тысяч рублей. Соответствующий товар появился на сайте марки.

Бренд выпустил наряд, состоящий их черных оверсайз-куртки и мешковатых штанов, сшитых из джинсовой ткани. На размещенных снимках видно, что на вещах впереди нанесены коричневые пятна, а сзади присутствуют дырки. «Сильно потрепанный и грязный эффект», — гласит описание в карточке товара.

Стоимость данного комплекта одежды составляет 5000 долларов (около 380 тысяч рублей).

В январе Balenciaga обругали в социальных сетях за продажу чересчур массивной обуви. Так, пользователи обратили внимание на широкие кожаные сапоги длиной до пояса на шпильке, которые представлены в ассортименте люксового бренда в черном цвете за 2450 фунтов стерлингов (более 207 тысяч рублей). На размещенном кадре видно, что модель рекламирует упомянутую пару в облегающем боди и солнцезащитных очках, в ее руках сумка в виде мусорного пакета.

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Мария Винар
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