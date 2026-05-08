Начальница превратила подчиненного в секс-раба. Что известно о скандале в одном из крупнейших банков мира?

В конце апреля 2026 года бывший сотрудник крупного американского банка JPMorgan Chase обвинил начальницу в домогательствах. По его словам, она фактически превратила его в своего секс-раба, пичкала препаратами для усиления эрекции и запугивала, когда он пытался ей перечить. Женщина наняла адвокатов и все отрицает, а нью-йоркский Уолл-стрит уже неделю не без интереса наблюдает за разворачивающей драмой. Подробности — в материале «Ленты.ру».

Начальница запугивала подчиненного и заставляла его заниматься сексом

Несмотря на то, что вопрос касался топ-менеджера одного из крупнейших банков мира, первой об иске рассказала не серьезная деловая пресса, а британский таблоид Daily Mail. Согласно публикации, анонимный истец выдвинул обвинения в адрес Лорны Хайдини, занимающей важный пост в JPMorgan Chase. Он утверждал, что женщина заставляла его заниматься сексом, допускала расистские высказывания в его адрес и угрожала разрушить ему карьеру.

В судебных документах, которые цитирует Daily Mail, имя истца не сообщалось, но оно недолго оставалось секретом. Издание New York Post выяснило, что речь идет о 35-летнем Чираю Рана — выходце из Южной Азии, работавшем в отделе долгового кредитования JPMorgan Chase. Он тоже был не последним человеком в этом банке: по данным Financial Times, за два года его суммарная зарплата, бонусы и прочие выплаты составили около миллиона долларов.

Чираю Рана Кадр: @dudesinsuitsnyc / Tiktok

В иске утверждается, что Хайдини работала с Раной с апреля 2024 года и почти сразу положила на него глаз. Сначала она ограничивалась непристойными намеками, затем начала прикасаться к нему без разрешения и наконец прямым текстом объяснила, что придется делать ее подчиненному, чтобы сохранить работу. «Если ты в ближайшее время со мной не переспишь, я тебя уничтожу, — цитирует иск ее реплику. — И не забывай — я тобой владею».

Летом 2024 года Хайдини якобы без приглашения явилась в квартиру Раны и стала угрожать: «Хочешь получить повышение в конце года или нет?» Затем, по словам истца, она сделала расистский выпад в адрес его жены и заставила заняться сексом. Скоро подобные случаи стали обыденностью.

Рана утверждает, что начальница следила за каждым его шагом и тайно кормила психотропными средствами и препаратами для усиления эрекции

Он терпел целый год, а затем подал внутреннюю жалобу на начальницу. Через неделю его отстранили от работы. Ему стали то и дело звонить незнакомые люди, называть стукачом и угрожать, что сдадут его иммиграционной полиции.

В октябре 2025 года Ране пришлось уйти из банка, но посттравматическое расстройство не прошло до сих пор. Он жалуется, что не спит неделями, потерял аппетит и повсюду слышит голос Хайдини.

Лорна Хайдини Фото: Lorna Hajdini / Linkedin

Пострадавший требовал у банка огромные отступные в обмен на молчание

Интересы Раны в суде будет представлять Дэниел Кайзер — известный адвокат, прежде защищавший жертв финансиста Джеффри Эпштейна. Хайдини также наняла адвокатов и через них категорически отвергла все обвинения. По ее словам, у нее никогда не было романтических отношений с истцом, никакой виагры она ему не давала и считает иск полнейшей выдумкой.

Источники New York Post утверждают, что Рана не сразу пошел в суд. Сначала он потребовал у JPMorgan более 20 миллионов долларов в качестве отступных. В противном случае он обещал рассказать обо всем прессе.

В ответ банк предложил миллион долларов при условии, что Рана не будет об этом распространяться. Судя по тому, чем кончилось дело, сумма показалась ему недостаточной

Банк уже выступил с заявлением. Его пресс-секретарь рассказал, что жалобу Раны тщательно проверяли. Служба безопасности проанализировала все доступные данные, но не нашла никаких подтверждений, что он говорит правду.

Расхождения есть даже в небольших деталях. Например, как утверждают в JPMorgan, Хайдини не была начальницей Раны. Это значит, что ее угрозы, которые упоминаются в иске, были лишены смысла. Она не могла повлиять ни на карьерные перспективы Раны, ни на бонусы, которые он получал.

Правоохранительные органы, как выяснили журналисты New York Post, знали о сложившейся ситуации еще летом 2025 года, то есть до увольнения Раны из JPMorgan. Манхэттенская прокуратура изучила его жалобы и вместо того, чтобы завести уголовное дело, направила к психиатру.

Штаб-квартира JPMorgan Chase в Нью-Йорке Фото: Eduardo Munoz / Reuters

История вызвала огромный интерес у финансистов с Уолл-стрит

New York Post едва ли не каждый день публикует компромат, ставящий под сомнения слова Раны, но это его, похоже, не очень беспокоит. Уже после публикации Daily Mail он добавил в иск показания двух анонимных свидетелей и, как утверждают его адвокаты, мог бы рассказать и больше.

Один из новых свидетелей вспоминает, что гостил у Раны во время поездки в Нью-Йорк. Ночью его якобы разбудила пьяная и совершенно голая Хайдини. Женщина села на кровать, закурила и стала уговаривать присоединиться к ней и Ране в спальне. Мужчина несколько раз отказался, но она не отставала и, по его словам, упоминала, что «владеет» Раной.

Другой свидетель, по-видимому, был владельцем квартиры, где произошел этот инцидент. Он рассказал, что Хайдини на его глазах целовала Рану в шею. Кроме того, он слышал, как она говорила Ране, что владеет им.

На Уолл-стрит не особенно верят, что Рана говорит правду, но это не делает сюжет менее интересным. И не только для людей из этой среды: по вине стендапера и шоумена Джо Рогана, упомянувшего Рану в своем подкасте, о случае узнали люди, предельно далекие от мира финансов.

История, если честно, звучит не очень правдоподобно. Это что-то в духе Netflix или HBO. Поэтому реакция и настолько бурная, и публика никак не может оторваться Overheard on Wall Street

Есть и еще одна причина, из-за которой этот иск заслуживает особого внимания. Дело в том, что чаще всего жалобы на домогательства исходят не от мужчин, а от женщин. И хотя мужчины среди пострадавших тоже встречаются, в большинстве случаев их, как правило, домогаются не женщины. В этом смысле иск Раны — огромная редкость.

Самая неприятная ситуация в результате сложилась для JPMorgan Chase. С одной стороны, корпорация хочет выгородить сотрудницу. Тем более, что ее коллеги, как выяснил Financial Times, уверены, что правда на ее стороне. Но в то же время банку совершенно не хочется, чтобы со стороны это выглядело попустительством и одобрением домогательств. Для него ущерб от такого антипиара может оказаться куда выше отступных, которые требовал Рана.