08:01, 8 мая 2026Из жизни

Секс-раб топ-менеджера банка потребовал 20 миллионов долларов за молчание

Олег Парамонов
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Мужчина, обвинивший высокопоставленную сотрудницу крупного американского банка JPMorgan в сексуальных домогательствах, потребовал огромную сумму за молчание. Об этом сообщает издании Wall Street Journal.

Обвинения были выдвинуты в адрес топ-менеджера JPMorgan Лорны Хайдини. Согласно иску 35-летнего Чираю Раны, она фактически превратила его в секс-раба. Он утверждает, что начальница заставляла его заниматься сексом и накачивала виагрой и наркотиками, угрожая сломать ему карьеру.

Источники Wall Street Journal рассказали, что Рана не сразу пошел в суд. Сначала он потребовал у JPMorgan более 20 миллионов долларов в качестве отступных. Сотрудник угрожал, что в противном случае расскажет обо всем прессе.

В ответ банк предложил ему миллион долларов при условии, что Рана сохранит свои обвинения в секрете. К тому времени его жалобу уже проверили и не выявили никаких подтверждений того, что он говорит правду.

Ранее сообщалось, что в иске Раны появились показания двух анонимных свидетелей. Один из них рассказал, что Хайдини уговаривала его заняться сексом втроем.

