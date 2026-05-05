Стали известны новые подробности о секс-рабе начальницы крупного банка

В США мужчина обвинил начальницу в домогательствах и потребовал отступных

Стали известны новые подробности о мужчине, обвинившем высокопоставленную сотрудницу крупного американского банка JPMorgan в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает издание New York Post.

Обвинения были выдвинуты в адрес главы JPMorgan Лорны Хайдини. Согласно иску, она фактически превратила подчиненного в секс-раба. По его утверждению, начальница заставляла его заниматься сексом и накачивала виагрой и наркотиками, угрожая сломать ему карьеру.

Как удалось выяснить New York Post, обвинения выдвинул 35-летний Чираю Рана, работавший в JPMorgan до 2024 года. В мае 2025 года он подал внутреннюю жалобу на домогательства, а также на злоупотребление полномочиями и попытался договориться о многомиллионных отступных. Представитель JPMorgan заявил, что внутренняя проверка не выявила оснований для обвинений.

Адвокаты Хайдини категорически отвергли обвинения. По их словам, женщина никогда не вступала в неподобающие отношения с Раном. Кроме того, он даже не был ее подчиненным.

