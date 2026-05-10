Определен фаворит матча РПЛ «Спартак» — «Рубин»

Аналитики считают, что «Спартак» — фаворит матча 29-го тура РПЛ с «Рубином»

Определен фаворит матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Рубин». Об этом сообщает Betomobile.

Аналитики считают подопечных Хуана Карседо фаворитами этого поединка. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 1,55. Ничья в этом матче оценивается котировкой 4,15, а сделать ставку на успех «Рубина» можно с коэффициентом 6,20.

Матч между «Спартаком» и «Рубином» пройдет в Москве 11 мая, начало в 17:30 мск. Спартаковцы перед этой игрой занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, у них 48 очков в 28 матчах. Футболисты из Казани идут на седьмой позиции и отстают от красно-белых на 6 очков.

Ранее букмекеры определили фаворита матча 29-го тура РПЛ «Локомотив» — «Балтика». На победу москвичей можно сделать ставку с коэффициентом 2,02.