Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
13:04, 10 мая 2026Спорт

Определен фаворит матча РПЛ «Спартак» — «Рубин»

Аналитики считают, что «Спартак» — фаворит матча 29-го тура РПЛ с «Рубином»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Определен фаворит матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак»«Рубин». Об этом сообщает Betomobile.

Аналитики считают подопечных Хуана Карседо фаворитами этого поединка. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 1,55. Ничья в этом матче оценивается котировкой 4,15, а сделать ставку на успех «Рубина» можно с коэффициентом 6,20.

Матч между «Спартаком» и «Рубином» пройдет в Москве 11 мая, начало в 17:30 мск. Спартаковцы перед этой игрой занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, у них 48 очков в 28 матчах. Футболисты из Казани идут на седьмой позиции и отстают от красно-белых на 6 очков.

Ранее букмекеры определили фаворита матча 29-го тура РПЛ «Локомотив» — «Балтика». На победу москвичей можно сделать ставку с коэффициентом 2,02.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали главный минус от мягкого развода с Арменией

    Эксперт Милешкин оценил новую парковочную инициативу Минтранса

    Американский истребитель пропал в районе Аравийского полуострова

    Минобороны сообщило об ответе на атаки ВСУ в период объявленного Россией перемирия

    Определен фаворит матча РПЛ «Спартак» — «Рубин»

    Стало известно о проблеме с пожаром в чернобыльской зоне отчуждения

    На Украине мужчина открыл стрельбу по детям из-за сорванной сирени

    Иран предостерег страны от введения санкций и пригрозил им проблемами

    ВСУ более 16 тысяч раз нарушили режим прекращения огня

    В Минобороны доложили о строгом соблюдении перемирия российскими военными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok