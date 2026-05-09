Новости спорта
15:59, 9 мая 2026Спорт

Определен фаворит матча РПЛ «Локомотив» — «Балтика»

Владислав Уткин
Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Определен фаворит матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Балтика». Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают, что «Локомотив» будет фаворитом в этой встрече. Сделать ставку на победу подопечных Михаила Галактионова можно с коэффициентом 2,02. Ничью букмекеры оценивают с котировкой 3,50, а поставить на успех калининградского коллектива можно с коэффициентом 3,85.

Матч «Локомотив» — «Балтика» состоится 10 мая в Москве. Начало в 19:30 мск. Перед этой встречей «железнодорожники» идут на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, у них 50 очков в 28 матчах. «Балтика» находится на пятой позиции и отстает от железнодорожников на четыре балла.

Ранее букмекеры предсказали количество голов в матче 29-го тура РПЛ «Динамо» (Москва) — «Краснодар». Поставить на тотал забитых мячей меньше 1,5 можно с коэффициентом 4,50.

