Букмекеры предсказали количество голов в матче РПЛ «Динамо» — «Краснодар»

Аналитики считают, что в матче РПЛ «Динамо» — «Краснодар» будет забит один гол

Букмекеры предсказали количество голов в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» (Москва) — «Краснодар». Об этом сообщает Betonmobile.

В семи из последних десяти очных поединков команды не смогли забить два и более мячей друг другу. Ставки на тотал меньше 1,5 голов принимаются с коэффициентом 4,50.

Также отмечается, что в восьми из десяти последних встреч, прошедших между «Динамо» и «Краснодаром», в первых таймах не было забито ни одного мяча. Поставить на тотал меньше 0,5 голов по итогам первой половины встречи можно с котировкой 3,50.

Матч «Динамо» — «Краснодар» пройдет в Москве 11 мая. Игра начнется в 20:00 мск.

Ранее букмекеры оценили шансы Краснодара на золотой дубль по итогам сезона. Сделать ставку на то, что «быки» выиграют и чемпионат, и Кубок России, можно с коэффициентом 3,66.

7 мая краснодарцы оформили выход в Суперфинал Кубка России, переиграв в серии пенальти московское «Динамо». 24 мая они сразятся за трофей со «Спартаком». Матч пройдет в «Лужниках». В чемпионате после 28 туров подопечные Мурада Мусаева набрали 63 очка. Они на один балл опережают идущий на втором месте «Зенит».