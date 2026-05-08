22:52, 8 мая 2026Спорт

Оценены шансы «Краснодара» на золотой дубль по итогам сезона

Аналитики считают, что «Краснодар» не выиграет чемпионат и кубок в этом сезоне
Владислав Уткин
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Аналитики считают, что «Краснодар» не выиграет чемпионат и Кубок России в этом сезоне. Вероятность подобного исхода оценивается с коэффициентом 3,66.

В четверг, 7 мая, «быки» оформили выход в Суперфинал Кубка России, переиграв в серии пенальти московское «Динамо». 24 мая они сразятся за трофей со «Спартаком». Матч пройдет в «Лужниках».

В чемпионате после 28 туров подопечные Мурада Мусаева набрали 63 очка. Они на один балл опережают идущий на втором месте «Зенит».

