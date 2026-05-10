В Черкассах на Украине мужчина открыл стрельбу по детям из-за сорванной сирени

Житель города Черкассы на Украине открыл стрельбу по детям. Об этом заявил телеканал ТСН со ссылкой на данные полиции.

По предварительной информации, несовершеннолетние срывали сирень у частного дома. Мужчина попытался догнать детей, а когда не получилось, вынес из дома пистолет и начал стрелять. Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет.

«Полицейские обнаружили информацию во время мониторинга социальных сетей и внесли сведения в единый учет. В настоящее время начата проверка», — рассказали в полиции. Там добавили, что устанавливают личность нарушителя.

