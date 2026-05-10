Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:59, 10 мая 2026Бывший СССР

На Украине мужчина открыл стрельбу по детям из-за сорванной сирени

В Черкассах на Украине мужчина открыл стрельбу по детям из-за сорванной сирени
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Tatsiana Kalasouskaya / Shutterstock / Fotodom  

Житель города Черкассы на Украине открыл стрельбу по детям. Об этом заявил телеканал ТСН со ссылкой на данные полиции.

По предварительной информации, несовершеннолетние срывали сирень у частного дома. Мужчина попытался догнать детей, а когда не получилось, вынес из дома пистолет и начал стрелять. Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет.

«Полицейские обнаружили информацию во время мониторинга социальных сетей и внесли сведения в единый учет. В настоящее время начата проверка», — рассказали в полиции. Там добавили, что устанавливают личность нарушителя.

Ранее стало известно о стрельбе в Киеве. Отмечалось, что между двумя мужчинами произошла потасовка, и один из них выстрелил в оппонента из травматического оружия.

Перед этим во Львове задержали неизвестного, который открыл огонь на остановке. Его мотивы и другие детали не уточнялись.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали главный минус от мягкого развода с Арменией

    Эксперт Милешкин оценил новую парковочную инициативу Минтранса

    Американский истребитель пропал в районе Аравийского полуострова

    Минобороны сообщило об ответе на атаки ВСУ в период объявленного Россией перемирия

    Определен фаворит матча РПЛ «Спартак» — «Рубин»

    Стало известно о проблеме с пожаром в чернобыльской зоне отчуждения

    На Украине мужчина открыл стрельбу по детям из-за сорванной сирени

    Иран предостерег страны от введения санкций и пригрозил им проблемами

    ВСУ более 16 тысяч раз нарушили режим прекращения огня

    В Минобороны доложили о строгом соблюдении перемирия российскими военными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok