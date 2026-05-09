В Киеве произошла стрельба

В Киеве пьяный мужчина устроил стрельбу

В Киеве мужчина устроил стрельбу на улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер», публикуя кадры с места происшествия.

По его данным, инцидент произошел в Подольском районе. Отмечается, что стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позднее телеканал ТСН сообщил, что его задержала полиция. По предварительной информации, между двумя мужчинами произошла потасовка, в ходе которой один из них достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента. Уточняется, что пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее под Киевом 42-летний пьяный мужчина устроил хаотичную стрельбу. Его задержали.