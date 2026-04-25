12:22, 25 апреля 2026

Мужчина устроил хаотичную стрельбу под Киевом

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: May_Chanikran / Shutterstock / Fotodom  

Под Киевом 42-летний пьяный мужчина устроил стрельбу. Об этом пишет агентство УНИАН в Telegram со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Отмечается, что мужчина вышел из такси и начал хаотично стрелять. Пострадавших предварительно нет. Судя по прикрепленному к посту фото, нарушителя задержали. Причина его действий не уточняется.

Днем ранее сообщалось о стрельбе во дворе жилого дома в Хмельницком на западе Украины. Как стало известно, огонь открыл военнослужащий Вооруженных сил Украины. Стрелок был задержан на месте происшествия.

Кроме того, 22 апреля в Киеве мужчина обстрелял пешехода. Предположительно, к этому привел переход дороги в неположенном месте.

    Последние новости

    Зеленский обратился к Западу с требованием после ночного удара ВС России

    Михалков сравнил Жириновского с Трампом

    Зеленский предложил страну для переговоров с Россией и США

    Многомиллиардный кредит ЕС для Украины признали недостаточным

    Минобороны России отчиталось о взятии под контроль населенного пункта под Харьковом

    Украина подписала с Азербайджаном шесть соглашений

    Путин объяснил сбывающиеся предсказания Жириновского

    Суд решил судьбу напавшего на врачей в больнице Махачкалы россиянина

    Латвия устроила акцию против допуска российских баскетболистов

    США разрешили Венесуэле оплатить адвоката для Мадуро

    Все новости
