Мужчина устроил хаотичную стрельбу под Киевом

Под Киевом мужчина вышел из такси и устроил стрельбу

Под Киевом 42-летний пьяный мужчина устроил стрельбу. Об этом пишет агентство УНИАН в Telegram со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Отмечается, что мужчина вышел из такси и начал хаотично стрелять. Пострадавших предварительно нет. Судя по прикрепленному к посту фото, нарушителя задержали. Причина его действий не уточняется.

Днем ранее сообщалось о стрельбе во дворе жилого дома в Хмельницком на западе Украины. Как стало известно, огонь открыл военнослужащий Вооруженных сил Украины. Стрелок был задержан на месте происшествия.

Кроме того, 22 апреля в Киеве мужчина обстрелял пешехода. Предположительно, к этому привел переход дороги в неположенном месте.