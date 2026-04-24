Неизвестный устроил стрельбу в украинском областном центре

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Неизвестный устроил стрельбу в Хмельницком на западе Украины
Алевтина Запольская
Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Неизвестный устроил стрельбу в Хмельницком на западе Украины днем в пятницу, 24 апреля. Об этом пишет украинское издание «Общественное» со ссылкой на Хмельницкое районное управление Национальной полиции Украины.

По сообщениям городских Telegram-каналов, стрельба произошла в районе улицы Шухевича, названной в честь одного из лидеров Украинской повстанческой армии Романа Шухевича (УПА; признана экстремистской и запрещена в России). Инцидент произошел во дворе одного из жилых домов около 16:00 мск.

По данным источников «РБК-Украина», стрельбу устроил военнослужащий Вооруженных сил Украины. Стрелок был задержан на месте происшествия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал кадровые решения в министерстве внутренних дел страны после стрельбы в Киеве. По словам политика, ведомству необходимо пересмотреть протоколы реагирования на подобные ситуации, а также порядок набора и обучения патрульных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok