Неизвестный устроил стрельбу в украинском областном центре

Неизвестный устроил стрельбу в Хмельницком на западе Украины

Неизвестный устроил стрельбу в Хмельницком на западе Украины днем в пятницу, 24 апреля. Об этом пишет украинское издание «Общественное» со ссылкой на Хмельницкое районное управление Национальной полиции Украины.

По сообщениям городских Telegram-каналов, стрельба произошла в районе улицы Шухевича, названной в честь одного из лидеров Украинской повстанческой армии Романа Шухевича (УПА; признана экстремистской и запрещена в России). Инцидент произошел во дворе одного из жилых домов около 16:00 мск.

По данным источников «РБК-Украина», стрельбу устроил военнослужащий Вооруженных сил Украины. Стрелок был задержан на месте происшествия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал кадровые решения в министерстве внутренних дел страны после стрельбы в Киеве. По словам политика, ведомству необходимо пересмотреть протоколы реагирования на подобные ситуации, а также порядок набора и обучения патрульных.