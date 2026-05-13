Раскрыт один из ключевых факторов ожирения

Nat Med: Фруктоза запускает процессы активного накопления жира

Фруктоза может играть гораздо более важную роль в развитии ожирения и нарушений обмена веществ, чем считалось ранее. К такому выводу пришли авторы обзора, опубликованного в журнале Nature Metabolism.

Ученые проанализировали данные о распространенных подсластителях — столовом сахаре и кукурузном сиропе с высоким содержанием фруктозы. Оба содержат глюкозу и фруктозу, однако именно фруктоза, по словам исследователей, запускает процессы активного накопления жира и синтеза триглицеридов.

Авторы отмечают, что фруктоза действует не только как источник калорий, но и как особый метаболический сигнал. В условиях избытка пищи ее постоянное потребление может способствовать развитию метаболического синдрома, ожирения и жировой болезни печени. Кроме того, появляются данные о возможной связи избытка фруктозы с деменцией и некоторыми видами рака.

Исследователи подчеркивают, что в организме существует и собственный путь выработки фруктозы из глюкозы. По их мнению, это делает влияние фруктозы на обмен веществ еще более сложным и требует дальнейшего изучения роли сладких продуктов в развитии хронических заболеваний.

Ранее стало известно, что потребление кофеина снижает риск развития астмы при ожирении.