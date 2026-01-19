Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:40, 19 января 2026Наука и техника

Кофеин неожиданно оказался полезен для людей с ожирением

Journal of Asthma: Потребление кофеина снижает риск развития астмы при ожирении
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Francisco Daniel C / Shutterstock / Fotodom

Регулярное потребление кофеина может быть связано с меньшей вероятностью развития астмы у людей с ожирением. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные масштабного американского проекта NHNES за 2007–2020 годы. Результаты работы опубликованы в Journal of Asthma.

Ученые изучили сведения о рационе и состоянии здоровья почти 32 тысяч взрослых, включая несколько тысяч пациентов с астмой. Сравнение показало: среди людей с ожирением более высокое потребление кофеина статистически связано с более низким риском заболевания. В среднем этот риск был ниже примерно на 17 процентов, а у мужчин зависимость оказалась особенно выраженной и нелинейной — эффект усиливался при определенных уровнях потребления.

Дополнительный анализ помог пролить свет на возможные механизмы. Около 15 процентов защитного эффекта, по оценкам авторов, может быть связано с изменениями кишечной микробиоты — прежде всего с бактериями рода Collinsella, которые участвуют в регуляции воспаления. Генетические методы также указали на связь кофеина с путями, влияющими на чувствительность к кортикостероидам, основным противовоспалительным препаратам при астме.

Авторы подчеркивают, что результаты не означают рекомендацию лечить астму кофе или напитками с кофеином. Однако работа указывает на потенциальную роль кофеина как фактора, снижающего риск астмы у людей с ожирением.

Ранее стало известно, что умеренное употребление чая и кофе связано с более низким риском хронических заболеваний дыхательной системы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Их ждет болезненная ломка». Трамп летит в Давос обсуждать Украину и Гренландию. Почему его визит может спутать планы европейцев?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о серьезном ДТП в Грозном. Что не так с этим роликом

    В России признали нежелательной французскую компанию

    Россияне поставили новый рекорд по визитам в одну страну Южной Азии

    Сторонники российского бизнесмена зарегистрировали партию в Армении

    Россиян научили предсказывать погоду

    Стал известен обошедший «Головоломку 2» по сборам мультфильм

    Открытое окно оставило без воды десятки домов в российском городе

    Губерниев оценил приглашение в КХЛ обвиненного в домашнем насилии канадского тренера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok