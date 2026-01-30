На Украине рассказали подробности получения секретных карт ВСУ в Гуляйполе

NYT: ВСУ покидали Гуляйполе в спешке, забыв карты и ноутбуки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покидали Гуляйполе Запорожской области в спешке, не забрав ноутбуки и карты. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на капитана украинской армии Дмитрия Филатова.

«Застигнутые врасплох солдаты, оборонявшие пост, отступили, оставив ноутбуки и карты поля боя, на которых были видны позиции находящихся поблизости украинских операторов беспилотных летательных аппаратов», — приводит издание слова военнослужащего.

Филатов отмечает, что Вооруженные силы России смогли найти местоположение украинских военных в Гуляйполе, услышав звук работающего генератора.

В декабре сообщалось, что в Гуляйполе после бегства украинских военных нашли служебный ноутбук, который принадлежит младшему лейтенанту ВСУ Станиславу Калинскому с ником «Ночной кошмар зеро». Под контроль населенный пункт тогда взяла группировка войск «Восток» Российской армии.