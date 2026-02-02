Стали известны подробности продвижения Армии России в Запорожской области

АС: ВС РФ выходят на новый рубеж ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются к новому рубежу обороны украинских войск в Запорожской области. Об этом пишет Telegram-канал «Архангел Спецназа».

«Постепенно бойцы группировки "Восток" приближаются к новому рубежу обороны ВСУ: Риздвянка — Воздвижевка — Верхняя Терса — Зализничное», — указано в сообщении.

Отмечается, что за последнее время российским силам удалось занять села Святопетровка и Придорожное близ Гуляйполя и Терноватого.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что ВС России ведут бои за линию Терноватое — Остаповское — Отрадное — Коломийцы на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.