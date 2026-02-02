Реклама

Стало известно о боях за выход на оперативный простор в Запорожье

Федоров: ВС РФ ведут бои за выход на оперативный простор в Запорожской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ведут бои за линию Терноватое — Остаповское — Отрадное — Коломийцы на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, после взятия этих населенных пунктов российские войска начнут наступление на Новониколаевку и Покровское, контроль над которыми позволит начать бои за выход на оперативный простор в Запорожской и Днепропетровской областях. Чиновник подчеркнул, что это поставит под угрозу Запорожье, Вольнянск и Павлоград.

«Враг активно атакует линию Терноватое — Остаповское — Отрадное — Коломийцы на стыке Запорожской и Днепровской областей. Важность этой линии для нас заключается в том, что она сдерживает врага от активных действий непосредственно в районах Новониколаевки и Покровского», — написал он.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские войска взяли Терноватое. Отмечается, что бои за поселок вели бойцы группировки войск «Восток».

