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08:30, 23 июня 2026Бывший СССР

ВС России ударами ФАБ практически уничтожили группировку ВСУ в Днепропетровской области

ТАСС: ВС России ударами ФАБ практически уничтожили группировку ВСУ в Гавриловке
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударами фугасных авиабомб (ФАБ) практически уничтожили группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Гавриловке Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.

«В Гавриловке российские ФАБы практически уничтожили группировку противника. Основные рубежи обороны на этом участке фронта оказались оголенными», — приводятся в публикации слова собеседника.

Какие именно подразделения украинской армии попали под удар, не уточняется.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские войска усилили давление на ВСУ у Красного Лимана. По его словам, Вооруженные силы России за прошедшие выходные активизировали действия в населенном пункте и заняли новые позиции.

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