Российский генерал-лейтенант призвал сменить стратегию боевых действий

Гурулев призвал ударить по производствам оружия для Киева в Европе

Депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев призвал сменить тактику и стратегию ведения боевых действий в зоне специальной военной операции. Об этом пишет RTVI.

В беседе с телеканалом парламентарий заявил, что «противника надо громить», уничтожая его логистику — мосты, депо, железнодорожные вокзалы, порты. «Необходимо бить по пунктам управления, где, как у нас модно говорить, происходит "процесс принятия решений", уничтожать ключевых руководителей. Необходимо разрушить систему управления, а основой является автоматизированная система управления, системы связи», — сказал он.

Гурулев считает, что удары должны наноситься в том числе по поставляющим Украине оружие производствам в Европе. По его мнению, у России для этого достаточно средств, включая ракеты средней дальности и бомбардировочную авиацию. Депутат выразил уверенность, что тогда ВСУ нечем будет наносить удары по российским нефтяным заводам.

Ранее о текущей тактике Российской армии в зоне СВО «Ленте.ру» рассказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, Россия ведет наступательные действия с активным применением фугасных авиабомб — от ФАБ-500 до ФАБ-3000. Эксперт отметил слаженную работу авиации, что во многом деморализует украинских военных. Основной задачей он назвал лишение противника военных заводов и складов беспилотников.