Военный рассказал о тактике Российской армии в зоне СВО

Военный Дандыкин: Вооруженные силы России проводят наступательные действия в зоне СВО

Вооруженные силы России (ВС РФ) ведут наступление в зоне спецоперации, сообщил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. О тактике Российской армии специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«У нас сейчас наступательные действия. Все это происходит с большим применением средств поражения, в частности, большое применение корректируемых бомб от ФАБ-500 до ФАБ-3000. Очень слажено работает авиация. Это деморализует противника во многом. Также применение артиллерии и так далее. Естественно, беспилотная авиация», — перечислил Дандыкин.

Военный эксперт рассказал, что российские военные окружают населенные пункты и уничтожают засевшего там противника, не допуская проход подкрепления и поставки оружия.

«Сейчас у нас задача — удары в глубину противника с целью лишения его транспортной структуры, заводов ВПК, складов беспилотников. Также мы усиливаем ПВО», — заключил он.

Ранее сообщалось, что над регионами России в ночь на 22 июня сбили 301 украинский беспилотник. Атакам подверглись 14 областей. По последним данным, число летевших на Москву беспилотников достигло 80. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщал мэр столицы Сергей Собянин.