Никита Михалков назвал уехавшего из России Анатолия Белого предателем

Михалков раскритиковал покинувшего Россию Белого и назвал его предателем

Российский режиссер Никита Михалков раскритиковал покинувшего Россию актера театра и кино Анатолия Белого и назвал его предателем. Своим мнением он поделился в эфире передачи «Бесогон ТВ» на YouTube.

«Он совершил два предательства. Первое — предал свою Родину, которая дала ему все: образование, славу, деньги, возможность безбедно существовать», — подчеркнул кинематографист.

Михалков добавил, что до начала специальной военной операции (СВО) Белый на протяжении восьми лет строил карьеру в России, закрывая глаза на то, что происходило с его соотечественниками на Украине.

Режиссер также добавил, что актер совершил и второе предательство, напомнив о настоящей фамилии Белого — Вайсман. По мнению мэтра, артист взял более благозвучную фамилию, чтобы добиться большего успеха в России, отказавшись тем самым от своего рода и прошлого.

Помимо этого, режиссер отметил, что Белый фактически написал донос на театр «Ленком», труппа которого собиралась представить спектакль «Поминальная молитва» в Израиле. Михалков напомнил, что пьеса была написана и поставлена евреем.

Белому наплевать на народ! Он точно понимает: когда спектакль приедет в Израиль, его собственный уровень окажется ниже плинтуса. Потому что это великая русская культура, которой не достоин человек, предавший свою Родину и свой род. И вместо того, чтобы помочь соотечественникам увидеть высокое искусство, он делает все, чтобы этого не произошло. В нем живут зависть и страх Никита Михалков режиссер

Ранее сообщалось, что в Париже отменили спектакль актера Анатолия Белого, который ранее переехал из России в Израиль.

