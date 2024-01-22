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15:08, 22 января 2024Культура

Актера из «Ширли-Мырли» Герчакова выписали из больницы

Актер из «Ширли-Мырли» Герчаков сообщил, что его выписали из больницы

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

74-летнего народного артиста России Евгения Герчакова выписали из больницы после экстренной госпитализации. Об этом актер рассказал в разговоре с «Московским комсомольцем».

Он добавил, что сейчас находится дома и чувствует себя «прилично». «Врачи были очень ко мне внимательны. Как вы знаете, я попал в больницу с очень высоким давлением: оно у меня было двести с чем-то. Медики смогли его стабилизировать», — сообщил звезда фильма «Ширли-Мырли».

Герчаков подчеркнул, что теперь будет более внимательно следить за своим здоровьем, а также рассказал, что уже планирует выйти на работу: «У меня намечен спектакль. Буду играть с полной отдачей, как и прежде».

О госпитализации народного артиста сообщалось 16 января. В больнице врачи диагностировали у Герчакова гипертоническую болезнь, патологию сердца и сосудов.

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      Анастасия Астахова
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