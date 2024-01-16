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16:31, 16 января 2024Культура

Актера из «Ширли-Мырли» экстренно госпитализировали в Москве

Актера Евгения Герчакова экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

74-летнего народного артиста России Евгения Герчакова экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Актеру стало плохо дома 14 января — тогда же его и доставили в медицинское учреждение. В больнице врачи диагностировали Герчакову гипертензивную болезнь — патологию сердца и сосудов. Заболевание характеризуется повышением давления, головной болью, тошнотой и рвотой. Помимо этого, медики выявили у артиста дорсалгию — боль в спине, которая может быть вызвана различными причинами, например остеохондрозом.

В беседе с изданием актер подтвердил, что его госпитализировали, а также отметил, что у него резко поднялось давление. Ближайшее время он проведет в больнице.

Евгений Герчаков известен по ролям в фильмах «Ширли-Мырли», «Мушкетеры двадцать лет спустя» и «Бабушка легкого поведения», а также по сериалам «Графиня де Монсоро», «Журов», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» и многих других.

Ранее представитель 90-летнего российского режиссера Александра Митты рассказал о его состоянии после инсульта.

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      Анастасия Астахова
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