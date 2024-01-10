Представитель режиссера Митты рассказал о его состоянии после инсульта

Представитель перенесшего инсульт Митты рассказал, что режиссеру стало лучше

Геннадий Иванов, представитель и помощник 90-летнего российского режиссера Александра Митты, перенесшего ишемический инсульт, рассказал о состоянии кинематографиста. Его слова приводит «Абзац».

Иванов отметил, что в состоянии кинодеятеля наблюдается положительная динамика, а также поделился планами встретиться с Миттой в скором времени.

«Его сын заявил, что Александру Наумовичу уже лучше. Его скоро выпишут. Я к нему в ближайшее время поеду», — поведал собеседник издания.

Режиссера экстренно госпитализировали в Москве 12 ноября. У Митты был диагностирован ишемический инсульт, при этом ранее у него был обнаружен рак правой почки. Отмечалось, что кинематографист, снявший фильмы «Таежный роман» и «Экипаж», утратил трудоспособность.