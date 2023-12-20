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12:02, 20 декабря 2023Культура

Раскрыты подробности состояния режиссера Митты

Shot: режиссер Александр Митта утратил трудоспособность

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

90-летний российский режиссер Александр Митта, снявший фильмы «Таежный роман» и «Экипаж», утратил трудоспособность. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что кинематографист находится в лежачем положении и не может разговаривать, ему требуется круглосуточный уход. При этом Митту уже выписали из больницы.

По данным канала, режиссеру диагностировали ишемический инсульт, а ранее у него обнаружили рак правой почки.

Режиссера экстренно госпитализировали в Москве 12 ноября. Его состояние резко ухудшилось в связи с перенесенным инсультом.

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      Варвара Кошечкина
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