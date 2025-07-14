Названа причина смерти режиссера Митты

Shot: Режиссер Александр Митта скончался из-за рака почки

Причиной смерти народного артиста России, режиссера Александра Митты стало онкологическое заболевание. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, кинематографист страдал от рака почки и в последнее время был на паллиативном лечении.

30 июня сообщалось, что режиссер фильмов «Экипаж» и «Гори, гори моя звезда» потерял сознание у себя дома в Москве. Уточнялось, что за день до этого к артисту приезжали две бригады скорой помощи, которым удалось стабилизировать его состояние. 1 июля появилась информация о госпитализации режиссера, он находился в состоянии сопора.

14 июля стало известно, что Александр Митта ушел из жизни в возрасте 92 лет. Об этом сообщил сын артиста Евгений.