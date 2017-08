Покончившему с собой лидеру Soundgarden поставят памятник в Сиэтле

Семья покойного фронтмена американских групп Soundgarden и Audioslave Криса Корнелла планирует установить памятник музыканту в его родном Сиэтле. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает NME.

Вдова Корнелла Вики рассказала, что работа над статуей займет около семи месяцев. За это время она и поклонники певца должны решить, в каком месте города будет установлен монумент.

«Он дитя Сиэтла, и мы вернем его домой с почестями», — сказала Вики Корнелл.

Работу над памятником взял на себя скульптор Уэйн Тот. Среди его произведений — статуя гитариста Ramones Джонни Рамону на кладбище в Лос-Анджелесе.

Тело 52-летнего Корнелла было обнаружено 18 мая в номере отеля после концерта в Детройте. По заключению полиции, он покончил жизнь самоубийством. Корнелл был одним из основателей команды Soundgarden, которая вошла в «большую четверку сиэтлского гранжа» наряду с группами Nirvana, Alice in Chains и Pearl Jam. В 2000-х годах он присоединился к супергруппе Audioslave, состоявшей из участников Soundgarden и Rage Against The Machine. 20 июля, в день рождения Корнелла, покончил с собой его близкий друг, лидер Linkin Park Честер Беннингтон.