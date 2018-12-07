Стали известны номинанты на «Грэмми»

Объявлены имена номинантов на «Грэмми». Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Канадский рэпер Дрейк, который вошел в список самых прослушиваемых артистов года, стал номинантом в семи категориях, в их числе и «Альбом года». На эту награду также претендуют пластинки таких исполнителей, как Карди Би, Post Malone, H.E.R., Жанель Монэ, Брэнди Карлайл и Кейси Масгрейвс. Кроме того, в номинации представлен саундтрек к фильму «Черная пантера», спродюсированный Кендриком Ламаром. Музыкант получил восемь номинаций.

Леди Гага стала претенденткой в пяти категориях с песней Shallow, которую она спела вместе с Брэдли Купером. 6 ноября стало известно, что у артистки есть шанс получить кинопремию «Золотой Глобус» в номинации «Лучший драматический актер».

По пять номинаций также получили Карди Би и Дональд Гловер, известный как Childish Gambino.

Десятикратная победительница «Грэмми» Тейлор Свифт в этом году претендует только на «Лучший вокальный поп-альбом».

Российского певца Дмитрия Хворстовского посмертно номинировали на премию в категории «Лучшая запись оперного произведения» за исполнение оперы Верди «Риголетто». Артист скончался в ноябре 2017 года.

Церемония вручения «Грэмми» пройдет в Лос-Анджелесе 10 февраля.

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