Минздрав Казахстана призвал жителей оставаться дома с помощью видео в TikTok

Министерство здравоохранения Казахстана призвало жителей оставаться дома с помощью видеозаписи в TikTok. Минздрав запустил челлендж #оставайсядомасохранижизни, о чем сообщил на своей странице в Instagram.
«Для того, чтобы обезопасить себя от коронавирусной инфекции, мы настоятельно просим соблюдать меры предосторожности, оставаться дома, соблюдать дистанцию минимум на два метра друг от друга и не собираться больше двух человек. Будьте здоровы!» — говорится в сообщении ведомства. Чиновники призвали подписчиков снимать похожие видео и пообещали разместить в аккаунте Минздрава.
Ранее стало известно, что в Казахстане жертв коронавируса похоронят на специальном полигоне, который находится за чертой города вдалеке от населенных пунктов.
По последним данным, в Казахстане зафиксированы 302 случая заражения коронавирусом. В стране до 15 апреля действует режим чрезвычайного положения. В Нур-Султане и Алма-Ате запрещено выходить на улицу без крайней необходимости. Полиция проводит рейды и выявляет нарушителей. Владельцы различных объектов, работающих вопреки запретам, получают арест или штрафы.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения