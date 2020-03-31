Минздрав Казахстана призвал жителей оставаться дома с помощью видео в TikTok

Министерство здравоохранения Казахстана призвало жителей оставаться дома с помощью видеозаписи в TikTok. Минздрав запустил челлендж #оставайсядомасохранижизни, о чем сообщил на своей странице в Instagram.

«Для того, чтобы обезопасить себя от коронавирусной инфекции, мы настоятельно просим соблюдать меры предосторожности, оставаться дома, соблюдать дистанцию минимум на два метра друг от друга и не собираться больше двух человек. Будьте здоровы!» — говорится в сообщении ведомства. Чиновники призвали подписчиков снимать похожие видео и пообещали разместить в аккаунте Минздрава.

Ранее стало известно, что в Казахстане жертв коронавируса похоронят на специальном полигоне, который находится за чертой города вдалеке от населенных пунктов.

По последним данным, в Казахстане зафиксированы 302 случая заражения коронавирусом. В стране до 15 апреля действует режим чрезвычайного положения. В Нур-Султане и Алма-Ате запрещено выходить на улицу без крайней необходимости. Полиция проводит рейды и выявляет нарушителей. Владельцы различных объектов, работающих вопреки запретам, получают арест или штрафы.

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