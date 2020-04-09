В Узбекистане ограничили выгул собак. Соответствующее распоряжение опубликовано в официальном Telegram-канале Министерства юстиции республики.

Теперь жителям столичного Ташкента и областных центров разрешено выгуливать своих питомцев только один раз в день. Делать это нужно, не отходя от своего дома более чем на сто метров.

Уточняется, что на введении этой меры настояли в Специальной республиканской комиссии по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

С 1 апреля в столице и регионах Узбекистана введен режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. По последним данным, в стране выявлено 555 случаев заражения коронавирусом. За все время распространения вируса в стране три пациента скончались, 30 выздоровели.

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