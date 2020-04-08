Украинский мэр предложил отправлять нарушителей карантина копать могилы

Мэр украинского города Фастов Михаил Нетяжук предложил отправлять нарушителей карантина копать могилы на местном кладбище. Об этом он написал в своем Facebook.

Нетяжук заявил, что видит на улицах большое количество людей, несмотря на карантинные меры. В связи с этим он предложил отправлять нарушителей на кладбище копать могилы для умерших от COVID-19. По его словам, это окажется куда более эффективной мерой, чем штрафы, которые «не нужны» городскому бюджету.

Впрочем, Нетяжук оговорился, что подобные меры применяться не будут, так как они не предусмотрены законодательством, однако власти обещают усилить контроль за соблюдением карантина.

Ранее сообщалось, что по улицам нескольких городов Львовской области Украины провезли гроб в целях пропаганды соблюдения карантинных мер. Владелец ритуальной компании «Вечность» Степан Пиряник устроил акцию «Дома лучше, чем в гробу». Он проехал по Трускавцу, Стебнику и Дрогобычу на грузовике с гробом в кузове. Грузовик был обклеен плакатами «Стоп коронавирус», на гробе белой краской выведено «Карантин» и «Сиди дома!»

По последним данным, на Украине были выявлены 1 668 случаев заражения коронавирусом. Скончались 52 пациента, выздоровели 35.

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