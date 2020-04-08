Власти Украины призвали не целовать покойников из-за коронавируса

Министерство здравоохранения Украины в связи с ростом числа умерших от коронавируса выпустило рекомендации по проведению ритуальных обрядов во время пандемии. Об этом сообщает «Страна.ua».
Согласно рекомендациям властей, во время похорон в помещении должно находиться не более 10 человек, а также не более одного человека на 10 квадратных метров. Безопасная дистанция между присутствующими — 1,5 метра. Целовать покойника запрещено, хоронить или кремировать тела нужно в плотно закрытых гробах. Органы местного самоуправления должны вести учет людей, присутствующих при погребении.
Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что, поскольку Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не дает рекомендаций относительно погребения умерших, в Киеве решили рассмотреть данный вопрос и определить возможные риски при похоронах.
По последним данным, на Украине были выявлены 1 668 случаев заражения коронавирусом. Скончались 52 пациента, выздоровели 35.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения