Путешествиям предсказали резкое подорожание после пандемии коронавируса

Путешествия резко подорожают к 2021 году из-за сложившейся ситуации с пандемией коронавируса. К такому выводу пришел директор компании по индивидуальным турам «Туроператор Финам» Виктор Мархотин, который поделился своими прогнозами с изданием «Эксперт.Online».

Так, по словам предпринимателя, продажи путевок на следующий год уже открыты, но пока никто не может с уверенностью сказать, какими будут цены. «Сейчас рынок в очень плохой ситуации, каждый турист может отсудить свои деньги в течение полугода. Но если все будут судиться, и туроператору не даст денег инвестор, 50-60 процентов компаний закроются. Это полностью изменит рынок туризма: не станет такого понятия, как чартерный туризм, никто не будет заранее выкупать самолеты», — уточил он, отметив, что поездки будут стоить ощутимо дороже.

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Кроме того, он предположил, как будет развиваться туризм предстоящим летом. «Если мы пойдем по сценарию других стран, в июне нас откроют, в июле-августе у людей не будет денег на поездки, потому что многие сейчас без работы, зарплаты урезали. Даже те, у кого есть деньги, говорят, что деньги тратить не будут», — пояснил Мархотин.

Также эксперт считает, что, когда Россия откроет границы, большого притока иностранных туристов в страну не будет, а российские путешественники в свою очередь вряд ли будут планировать поездки за границу. «Но при этом будет развиваться внутренний туризм и довольно активно, я думаю, что он вырастет на 40 процентов по отношению к текущему году с нового 2021 года», — заключил Мархотин.

Ранее в апреле президент Американской ассоциации путешествий (U.S. Travel Association) Роджер Доу (Roger Dow) предсказал кризис в сфере онлайн-бронирований для путешествий по миру. Например, по его словам, в настоящее время из-за резкого снижения количества заказов компания Expedia терпит серьезные убытки.

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