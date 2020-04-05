В Москве еще более 500 человек заразились коронавирусом

В Москве за последние сутки более 500 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщается на сайте московского управления Роспотребнадзора.

Точное количество заразившихся за сутки составило 536. Всего по состоянию на 5 апреля в столице зафиксировано 3893 случая заражения.

Материалы по теме В Москве объяснили правила изоляции Кому можно выходить из дома, как лечиться и где взять денег? Ответы на главные вопросы

Вечером 4 апреля стало известно о смерти еще двоих пациентов с коронавирусом в Москве. Возраст скончавшихся — 58 и 70 лет. У них был подтвержден диагноз «двусторонняя пневмония». Состояние их болезни усугубилось хроническим бронхитом, гипертонией и сахарным диабетом.

С конца марта в городе действует режим самоизоляции: горожанам рекомендовали оставаться дома и выходить только в случаях крайней необходимости. В Москве сейчас не работают рестораны, торговые центры и фитнес-клубы, также закрыты театры и музеи, посещать парки и устраивать массовые мероприятия запрещено.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!