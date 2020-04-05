В Москве еще более 500 человек заразились коронавирусом

В Москве за последние сутки более 500 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщается на сайте московского управления Роспотребнадзора.
Точное количество заразившихся за сутки составило 536. Всего по состоянию на 5 апреля в столице зафиксировано 3893 случая заражения.
Вечером 4 апреля стало известно о смерти еще двоих пациентов с коронавирусом в Москве. Возраст скончавшихся — 58 и 70 лет. У них был подтвержден диагноз «двусторонняя пневмония». Состояние их болезни усугубилось хроническим бронхитом, гипертонией и сахарным диабетом.
С конца марта в городе действует режим самоизоляции: горожанам рекомендовали оставаться дома и выходить только в случаях крайней необходимости. В Москве сейчас не работают рестораны, торговые центры и фитнес-клубы, также закрыты театры и музеи, посещать парки и устраивать массовые мероприятия запрещено.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения