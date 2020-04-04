Зараженные коронавирусом москвичи нарушили режим изоляции

В Москве девять человек нарушили условия домашнего лечения коронавируса, их отправили под наблюдение в обсерваторы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.
Среди нарушителей — как жители с подтвержденным диагнозом, так и близко контактировавшие с инфицированными. Вернуться на домашний режим они не смогут. В то же время большинство соблюдают правила. «Абсолютное большинство заболевших коронавирусом, которым разрешено лечиться дома, добросовестно соблюдают режим изоляции», — уточнила Ракова.
В общей сложности на домашнем лечении в столице находятся около 900 человек с коронавирусом. Течение болезни у них проходит в легкой форме, поэтому госпитализация не требуется, врачи наблюдают за ними при помощи телемедицинских технологий: по аудио- и видеосвязи.
Согласно установленному порядку, пациента сначала осматривает врач, который принимает решение, можно ли оставить пациента лечиться дома. В таком случае человек подписывает согласие о том, что ему запрещено покидать место жительства, его фотографию загружают в базу видеонаблюдения. Если режим нарушается, пациента увозят в больницу.
По последним данным, в Москве зафиксировано свыше трех тысяч случаев заражения. С конца марта в городе действует режим самоизоляции: горожанам рекомендовали оставаться дома и выходить только в случаях крайней необходимости. В Москве сейчас не работают рестораны, торговые центры и фитнес-клубы, также закрыты театры и музеи, посещать парки и устраивать массовые мероприятия запрещено.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения