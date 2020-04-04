Зараженные коронавирусом москвичи нарушили режим изоляции

В Москве девять человек нарушили условия домашнего лечения коронавируса, их отправили под наблюдение в обсерваторы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

Среди нарушителей — как жители с подтвержденным диагнозом, так и близко контактировавшие с инфицированными. Вернуться на домашний режим они не смогут. В то же время большинство соблюдают правила. «Абсолютное большинство заболевших коронавирусом, которым разрешено лечиться дома, добросовестно соблюдают режим изоляции», — уточнила Ракова.

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В общей сложности на домашнем лечении в столице находятся около 900 человек с коронавирусом. Течение болезни у них проходит в легкой форме, поэтому госпитализация не требуется, врачи наблюдают за ними при помощи телемедицинских технологий: по аудио- и видеосвязи.

Согласно установленному порядку, пациента сначала осматривает врач, который принимает решение, можно ли оставить пациента лечиться дома. В таком случае человек подписывает согласие о том, что ему запрещено покидать место жительства, его фотографию загружают в базу видеонаблюдения. Если режим нарушается, пациента увозят в больницу.

По последним данным, в Москве зафиксировано свыше трех тысяч случаев заражения. С конца марта в городе действует режим самоизоляции: горожанам рекомендовали оставаться дома и выходить только в случаях крайней необходимости. В Москве сейчас не работают рестораны, торговые центры и фитнес-клубы, также закрыты театры и музеи, посещать парки и устраивать массовые мероприятия запрещено.

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