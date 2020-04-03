Названы отличия коронавируса от гриппа

Коронавирусная инфекция и обычный грипп кардинально отличаются друг от друга. Об этом заявили медицинские эксперты в разговоре с Business Insider.
По словам специалиста из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) Эбигейл Карлсон, эпидемию гриппа останавливает «стадный иммунитет». Когда вирусом заболевает подавляющее большинство представителей популяции человека, инфекция уже не может передаваться к новым носителям и постепенно ликвидируется. «Стадного иммунитета» для вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, нет.
Специалист Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Отто Янг отметил, что для лечения коронавируса нет готовой вакцины, поэтому популяция не может массово переболеть инфекцией с легкими последствиями. «На разработку вакцины, вероятно, уйдет больше года, ее разработка требует больших усилий по сравнению с созданием вакцины от гриппа», — подчеркнул Янг.
По его словам, пандемия коронавируса конкретно для США оказалась более внезапной, чем ежегодная эпидемия гриппа. Доктор считает, что для диагностирования гриппа, в отличие от COVID-19, имеются проверенные способы, вроде мазков из носа или рта пациента. Также противовирусные препараты, помогающие бороться с гриппом, не так эффективны для лечения коронавируса.
Карлсон и Янг сошлись во мнении, что лучшим средством борьбы с коронавирусом на данный момент являются карантин и социальное дистанцирование.
В начале апреля британские ученые раскритиковали правительство Великобритании за стратегию «стадного иммунитета» в борьбе с коронавирусом. Профессор и заведующая кафедрой глобального общественного здравоохранения в Эдинбургском университете Деви Шридхар отметила, что власти отказались от массового тестирования пациентов и госпитализации, что может обернуться высокой смертностью среди граждан.
В марте премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о стратегии борьбы с заболеванием, которая заключается в получении «стадного иммунитета» после инфицирования 60 процентов населения. В конце месяца сам Джонсон заразился коронавирусом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения