В Москве отменили субботники из-за коронавируса

В Москве из-за распространения коронавируса отменили традиционные городские весенние субботники. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков, передает ТАСС.

«Из-за эпидемиологической ситуации традиционные субботники с участием жителей проводиться не будут. Все необходимые мероприятия по уборке города будут выполнены силами сотрудников коммунальных служб», — сказал он. Ранее планировалось, что субботники пройдут 11 и 25 апреля.

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Мэр города Сергей Собянин с конца марта ввел для горожан режим самоизоляции. Сейчас в городе не работают торговые центры, кафе, рестораны, также закрыты театры и музеи, посещение парков и проведение развлекательных мероприятий запрещено. Работать продолжают только магазины с товарами первой необходимости и товарами для животных. За нарушение режима самоизоляции предусмотрен штраф в пять тысяч рублей, до установления правил перемещения по городу их не будут применять.

За прошедшие сутки коронавирусом в России заразились 582 человека, общее число инфицированных превысило 4700 человек. Большинство заразившихся — в Москве. По указу президента, весь апрель объявлен нерабочим.

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