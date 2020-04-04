В Москве отменили субботники из-за коронавируса

В Москве из-за распространения коронавируса отменили традиционные городские весенние субботники. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков, передает ТАСС.
«Из-за эпидемиологической ситуации традиционные субботники с участием жителей проводиться не будут. Все необходимые мероприятия по уборке города будут выполнены силами сотрудников коммунальных служб», — сказал он. Ранее планировалось, что субботники пройдут 11 и 25 апреля.
Мэр города Сергей Собянин с конца марта ввел для горожан режим самоизоляции. Сейчас в городе не работают торговые центры, кафе, рестораны, также закрыты театры и музеи, посещение парков и проведение развлекательных мероприятий запрещено. Работать продолжают только магазины с товарами первой необходимости и товарами для животных. За нарушение режима самоизоляции предусмотрен штраф в пять тысяч рублей, до установления правил перемещения по городу их не будут применять.
За прошедшие сутки коронавирусом в России заразились 582 человека, общее число инфицированных превысило 4700 человек. Большинство заразившихся — в Москве. По указу президента, весь апрель объявлен нерабочим.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения